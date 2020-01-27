Останки свыше 60 убитых нашли под Львовом

На территории бывшей Дрогобычской тюрьмы во Львовской области обнаружены останки 61 жертвы сталинских репрессий.
По словам археологов, преимущественно это расстрелянные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет.
«Относительно отверстий – большинство выстрелов во время расстрелов наносились в затылок. Умирали моментально, в одном случае мужчину добивали кастетом», – рассказала антрополог Ольга Минейко.
На этом месте во времена сталинских репрессий был следственный изолятор. Именно там НКВД убивала людей без суда и следствия. Ученые говорят, что в начале Второй мировой войны в тюрьмах только Западной Украины убили и замучили около 22 тыс. людей.
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