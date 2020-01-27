Январь 27th, 2020

Останки свыше 60 убитых нашли под Львовом





На территории бывшей Дрогобычской тюрьмы во Львовской области обнаружены останки 61 жертвы сталинских репрессий.

По словам археологов, преимущественно это расстрелянные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет.



«Относительно отверстий – большинство выстрелов во время расстрелов наносились в затылок. Умирали моментально, в одном случае мужчину добивали кастетом», – рассказала антрополог Ольга Минейко.

На этом месте во времена сталинских репрессий был следственный изолятор. Именно там НКВД убивала людей без суда и следствия. Ученые говорят, что в начале Второй мировой войны в тюрьмах только Западной Украины убили и замучили около 22 тыс. людей.