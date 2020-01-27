 
 
Январь 27th, 2020

Немного расизма: черную активистку вырезали из группового снимка с Гретой Тунберг

Африканская общественная активистка сочла расистским поступок фотографа из агентства «Ассошиэйтед пресс», который вырезал ее из группового снимка с другими «эко-комсомолками», в том числе и с Гретой Тунберг.

Ванесса Накате из Уганды сильно расстроилась, не обнаружив себя на фотографии «климатических активисток» с экономического форума в Давосе, представленной общественности информационным агентством «Ассошиэйтед пресс».

«Ассошиэйтед пресс», снимок Маркуса Шрайбера в первоначальной и отредактированной версии

При публикации снимок отмасштабировали так, что на нем остались только четыре белых активистки, черная же оказалась отрезана. По этому поводу в «Твиттере» поднялся настоящий скандал. Ванесса Накате заявила, что теперь она поняла, что такое настоящий расизм. После этого она стала развивать свою мысль, провозгласив, что кто-то не просто вырезал с фотографии ее, а попытался вырезать из общественного мирового сознания весь африканский континент с его экологическими проблемами.

Category: Мир, Новости ﻿
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