Начался стремительный обвал цены на нефть

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов продолжают резко снижаться на опасениях снижения спроса из-за вспышки пневмонии в Китае.

По состоянию на 8:33 мартовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подешевели на $1,26 до $59,43 за баррель, мартовские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на $1,20 до $52,99 за баррель, сообщает «Финмаркет».

Падение ниже $60 за баррель произошло впервые с ноября прошлого года, когда котировки опускались до уровня $59,76, уточняет Lenta.ru.

Как отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова, котировки обвалились «на фоне слишком быстрого, чем предполагалось ранее, распространения коронавируса из Китая».

«Нас, возможно, ждет снижение спроса на нефть, которое станет одним из самых резких в истории», — не исключает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.