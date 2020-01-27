Январь 27th, 2020

На РФ начались волнения среди сотрудников гипермаркетов

В Брянске начались волнения среди сотрудников гипермаркета «Линия». Они рассказали «Брянским новостям» о своих тревогах, сообщает издание Брянские новости.







По словам кассиров, они опасаются, что начнутся серьезные задержки зарплаты. Между собой они обсуждают положение и находят его тревожным. Ватные самки спрашивают друг у друга о зарплатных картах, однако ясности ни у кого нет. Происходящее они называют «приветом» от Грешилова, но при этом не знают о продолжающихся между ним и новыми владельцами корпорации «Грин» спорах.



О новом хозяине гипермаркетов его сотрудники, как ни удивительно, ничего не знают и были удивлены, когда им сообщили имя брянского миллиардера, который приобрел корпорацию.



Тем временем стало известно, что бывший владелец брянских гипермаркетов «Линия» Николай Грешилов попал в новый скандал.