Январь 27th, 2020

Легендарный баскетболист Коби Брайант разбился на вертолете вместе с дочерью

В воскресенье, 26 января, по дороге на тренировку в Лос-Анджелес трагически погиб выдающийся баскетболист — пятикратный чемпион NBA Коби Брайант.

Частный вертолет, в котором находился 41-летний спортсмен и еще четыре человека, среди которых его 13-летняя дочь Джианна-Мария, разбился в Калифорнии после 30 минут полета — передает TMZ. Информацию официально подтвердили спасатели и власти США.

Вертолет упал в горах, на месте работают экстренные службы. Пока неясно, что стало причиной аварии. Также неизвестно, кто еще находился на борту вертолета, но там точно не было жены баскетболиста Ванессы.

Коби Брайант — легендарный баскетболист, имя которого известно даже людям, далеким от спорта. За 20 сезонов Брайант получил пять чемпионских титулов и дважды выигрывал золотую медаль на Олимпийских играх в составе национальной сборной США. Он стал единственным игроком NBA, получивший четыре награды MVP ( «самый ценный игрок») матча всех звезд. В 2016 году он завершил карьеру баскетболиста.

В 2018 году Коби получил Оскар за лучший анимационный короткометражный фильм «Дорогой баскетбол», основанный на стихи спортсмена.