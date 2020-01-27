Январь 27th, 2020

Лазерная эпиляция — эффективное средство для женской кометологии

Женщины всегда хотят быть красивыми. Их интересует свежее лицо и чистая гладкая кожа. Современная коcметология шагнула достаточно далеко в этом направлении и предлагает совершенно новые приятные и безболезненные технологии. И самое удивительное здесь — лазерная эпиляция кожи, прекрасная вещь для женщин.

Удивительное открытие косметологов — лазерная эпиляция. Оно насчитывает уже для десятилетия применения и постепенно все более совершенствуется. Женщины по достоинству могут оценить это средство по уходу за телом и если вы один раз его попробовали, то затем вы не откажетесь уже от этой приятно и полезной процедуры. Для качественной лазерной эпиляции просто обратитесь в laserville.com.ua . А вот история лазерной эпиляции не велика и сам принцип прост.

Известно что, лазерная эпиляция тканей осуществляется с использованием специального лазера низких энергий, который не наносит никакого вреда коже. Метод основан на механизме избирательном поглощении света различными биоматериалам, что зависит от длины волны лазера. Сам пигмент волос — это меланин, который сосредоточен в стержне и волосяные фолликулы, способны поглощать световые волны определенной длины (оптимальный диапазон 750-810 нм).

В результате действия такого лазер определенной длины , сам волос и его корешок через какое-то время разрушаются и перестают функционировать. Сама поврехность тела очищается от волос на длительный период времени, а кожа находится в полной безопасности и совершенно не страдает. Но это в целом — в деталях достоинство метода вы можете определить на практике. Но конечно же возникает несколько вопросов у тех, кто желает воспользоваться этим методом. Итак.

1. Как долго держится эффект.

Конечно же это индивидуально, как показывает практика — несколько месяцев, а у кого то и дольше. При этом вы не обнаружите в течении этого периода практически никаких следов волосяного покрова, который у вас был. Кожа сохранится гладкой и бархатистой, а главное абсолютно здоровой после процедуры лазерной эпиляции.

2. Это не больно? Не опасно.

Совершенно нет — словно вас укусил комар. Главное соблюдать правила, во время процедуры по защите глаз. Затем же достаточно соблюдений правил элементарной гигигены. Но лазерная эпиляция противопоказана при кормлении грудью и беременным женщинам (хотя последнее требует консультации с врачом и допустимо). Также нельзя применять процедуру для больных онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом.