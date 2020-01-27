Январь 27th, 2020

Квентин Тарантино уходит из кино

Квентин Тарантино уходит из кино и планирует заняться хозяйством на ранчо. Режиссёр в интервью Rolling Stone рассказал, почему планирует уйти из профессии после десятого фильма.

Тарантино говрит, чувствует, что пришло время для следующего акта его жизни, в котором он бы хотел посвятить себя литературе. Также в принятии решения сыграла его женитьба и рождение ребенка.

Постановщик также добавил, что считает режиссуру занятием для молодых, а сам он всё больше считает себя членом старой гвардии и домоседом.