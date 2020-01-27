Январь 27th, 2020

Консалтинговое агентство в Израиле A.R.IMMIGREALTY

Поторопитесь получить паспорт Евросоюза “по наследству” до введения языковых экзаменов в этих странах!

В Израиле живут представители разнообразных культур из разных уголков Земли. Весомое число их имеют основание на получение гражданства стран ЕС.

Получите гражданство Румынии (https://ec-passport.co.il/romanian-citizenship/)- в соответствии со статьей 11 Закона № 21/1991г. “О гражданстве Румынии”,если в Вашей семье были обладатели румынского гражданства, или Вы являетесь потомком поданного Королевства Румыния, включавшего в себя земли бывшей Бессарабии, Северной Буковины (Украина) и Молдавии, и г.Бендеры (исключая остальное Приднестровье) до 1940 г.

Человека, приезжающего в Румынию впервые, сразу же впечатлят открытость и радушие румын. Это не преувеличение, румыны действительно очень гостеприимный народ, и по хлебосольству их можно сравнить с жителями Кавказа. Люди в Румынии легко идут с вами на неформальный контакт, к чему мы привыкли и в Израиле. Вам всегда помогут и постараются объяснить, как пройти в нужное место. Но надо понимать, что не стоит сравнивать жителей Румынии в прямоте и пунктуальности с немцами. Зато румыны очень музыкальны, и за обильным застольем с великолепными блюдами местной кухни вы прекрасно проведёте время, будь то у кого-то в гостях, на весёлом фестивале или даже просто в уличном кафе.

Получите гражданство Португалии для евреев и их потомков (https://ec-passport.co.il/2020/01/23/how-to-get-a-portuguese-passport-for-jews-and-their-descendants/)в соответствии с законом 30-А/2015, который предоставляет его потомкам португальских сефардов. После изгнания евреев из католических Королевств Португалии и объединившейся Испании в самом конце XV-го в., немалое количество беженцев оказалось и в Восточной Европе, где некоторое число их влилось в ашкеназские общины.С тех самых пор большинство ашкеназов несут в себе долю сефардской крови. Старания наших генеалогов в подтверждении этого прецедента обычно увенчиваются успехом.

Прежде всего мы выполняем проверку, по результатам которой даем вам ответ , подходите ли Вы для данной программы.

Португальцы быстро играют в футбол, но в делах неспешны и с особым уважением относятся к своему отдыху. Никогда не планируйте ни важные дела, ни встречи на время между 12 и 3 часами дня, благословенная сиеста приходит и в праздничный живописный Лиссабон, и в трудовой и деловой Порто. Португальцы спокойны и вежливы, обожают семейный отдых, и, конечно же, гордятся великой историей их мореплавателей и завоевателей неведомых ранее христианскому миру стран. Уважение и достоинство – это ключ к общению с любым португальцем.

Получите гражданство Германии (https://ec-passport.co.il/2019/11/30/how-and-why-do-i-need-to-obtain-german-citizenship-in-israel/) – в соответствии со статьей 116(2) Конституции Германии, если вы потомок германского гражданина, лишённого гражданских прав в период с 30.01.1933 по 08.05.1945г., в результате нацистских репрессий на политической, конфессиональной или расовой почве.

Педантичность, практичность, трудолюбие, нет, немцы не скупы, их экономность – плод их рационального подхода к любому делу. Вы легко найдёте взаимопонимание с немцем, если будете обязательны и прямы в словах и поступках. Конечно, вас не пригласят на обед к себе домой, как в Грузии, но, если немец обещает что-то, вы практически всегда можете положиться на его слово. Легко и комфортно жить в нынешней либеральной и толерантной Германии, где и люди, и государство живут и работают по чётким, прозрачным и понятным всем правилам, а закон и его неукоснительное исполнение являются твёрдой гарантией ваших человеческих и гражданских прав.

Под влиянием ужесточившихся общественных дискуссий, в большинстве стран Евросоюза ведутся горячие прения о введении языкового теста для предоставления гражданства «по истокам предков» соискателю, спешите подать свою заявку на гражданство сейчас, пока языковой экзамен не стал реальностью в Европе.

Мы не предлагаем Вам оставить Израиль. Просто используйте ещё один шанс – получите гражданство ЕС!Паспорт Европейского союза – это Ваш Гарантийный Талон и “резервный фонд” в нашей во многом не определённой реальности, это спокойное завтра для Вас и Ваших детей, это наличие выбора для жизни, работы и учёбы в странах ЕС! Чтобы не опоздать, воспользуйтесь Вашим шансом сейчас!

В предстоящие несколько месяцев мы собираемся предоставить Вам ряд новых предложений по оказанию помощи в получении гражданства ЕС в Восточной и Центральной Европе –Чехия, Австрия, Болгария, Словакия, Венгрияи др.

И также предложим Вашему вниманию комплексные программы получения ПМЖ в Канаде (и конечно через учебную и образовательную систему).

Консалтинговое агентство в Израиле A.R.IMMIGREALTY

052-569-65-80 / WhatsApp , Звонок из-за границы + 972 (52) 569-65-80

Гражданство ЕC для израильтян по корням (https://ec-passport.co.il/2020/01/17/eu-for-israel-citizenship/) - (Румынии (https://ec-passport.co.il/romanian-citizenship/), Португалии (https://ec-passport.co.il/2020/01/23/how-to-get-a-portuguese-passport-for-jews-and-their-descendants/), Германии (https://ec-passport.co.il/2019/11/30/how-and-why-do-i-need-to-obtain-german-citizenship-in-israel/), Польши, Литвы, Латвии и др.), ПМЖ в Канаде, Браки для израильтян за границей, Получение документов из стран бывшего СССР от 1000 шк!

С нами у Вас получится !