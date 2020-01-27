Январь 27th, 2020

Колледж или университет — что выбрать для образования в Великобритании

Отличия наших вузов и зарубежных складываются не только из списка преимуществ последних. Видны разные форматы. Пример: диплом британского колледжа эквивалентен полноценному вузовскому документу, выпускники имеют право претендовать на престижную должность наравне с теми, кто окончил университет.

Появляются вопросы: есть ли разница между заграничными вузами, какие особенности, стоимость обучения, как выбрать заведение и подходящую программу? Разобраться помогут специалисты по образованию в Великобритании из компании Smapse Education.

Колледжи и университеты — основные отличия

В Англии работает около 160 вузов, которые имеют право присваивать ученую степень. Цифра включает и университеты, и колледжи.

Университеты делятся на:

традиционные унитарные с факультетами и кафедрами;

коллегиальные — группа автономных колледжей (Oxford, Cambridge);

вузы «новой волны» с датой появления с начала 90-х годов, которые базируются в политехнических колледжах, отличаются от остальных разновидностей современным подходом к процессу обучения, огромным выбором актуальных специальностей, хорошим уровнем практики.

В университетах на родине Шекспира и The Beatles присуждается степень бакалавра, магистра, доктора. Направление — получение теоретических знаний для ведения научно-исследовательской деятельности.

Если колледж или высшая школа Великобритании не относится к какому-нибудь университету, они могут предоставить высшее образование. Но в рейтинги такие вузы не попадают, дипломы этих учреждений признаются исключительно в Англии. Большинство из них присуждает только степень бакалавра, встречается и магистратура. Существенный минус — докторов наук там не выпускают.

Поступление: о чем важно знать

Отличается от зарубежного и среднее образование на постсоветском пространстве. Придется «догонять» разницу перед поступлением в заграничный вуз. Удобно с этой целью окончить подготовительные курсы при выбранном учреждении.

Выпускники английских школ сдают тест A-Level. Результаты экзамена учитываются при поступлении в вуз. Это же испытание ждет и иностранных абитуриентов.

Чтобы поступить на подготовительные курсы, необходимо предоставить аттестат о среднем образовании и подтверждение знаний английского языка на высоком уровне (сертификат TOEFL, IELTS). Но специалисты Smapse Education подсказывают, что зачисление на конкретную программу имеет свои нюансы, поэтому список дополнительных требований нужно уточнять в выбранном учреждении.

Год прохождения подготовительных курсов стоит 11-12 тыс. фунтов. Стоимость года обучения в британских вузах варьируется в пределах 10-35 тыс. фунтов.