Январь 27th, 2020

Китай обогнал Россию и стал вторым производителем оружия в мире после США

Китай стал второй страной мира по производству вооружений после США, следует из доклада (.pdf) Стокгольмского института исследования проблем мира ( ).

Чтобы оценить объемы военно-промышленного комплекса Китая, эксперты изучили финансовые показатели четырех китайских компаний, выпускающих оружие. Ранее SIPRI не включал китайские компании в свой рейтинг 100 крупнейших производителей вооружений, поскольку до этого было трудно оценить их потенциал. Но после выхода на биржу некоторые крупные компании начали публиковать отчетность.

В SIPRI подчеркнули, что в 2017 году в топ-20 производителей оружия входили 11 американских, шесть европейских и три российских компании. Если бы рейтинг составлялся сейчас, то все четыре китайских компании вошли бы в топ-20, при этом три из них — в первую десятку.

Совокупный объем продаж вооружений четырех китайских компаний в 2017 году составил 54,1 миллиарда долларов. Это на 16,4 миллиарда долларов больше, чем продажи десяти крупнейших военно-промышленных компаний России в 2017 году. В SIPRI считают, что китайские компании могут занижать свои показатели.