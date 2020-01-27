Январь 27th, 2020

К Земле приближается опасный астероид

В феврале рядом с Землей пролетит астероид номер 163373, диаметр которого, по данным астрономов, составляет от 440 до 990 метров.

Несмотря на то, что столкновение этого астероида с Землей маловероятно, в NASA относят этот объект к потенциально опасным.

Астероид, открытый 23 октября 1995, приблизится к нашей планете на расстояние, которое в 15 раз превышает расстояние от Земли до Луны. В следующий раз астероид пролетит в относительной близости от Земли 6 августа 2075.

Астероид 163373 относится к группе Аполлона, то есть к астероидам, траектории полета которых пересекают орбиту Земли. Такие астероиды считаются потенциально опасными.

Наиболее разрушительное воздействие на нашу планету может предоставить объект (29075) 1950DA. Ученые прогнозируют, что космическая скала диаметром 2000 метров может упасть на Землю в 2880 году с вероятностью 1 к 7042.

Последнее столкновение Земли с достаточно большим астероидом произошло 15 февраля 2013, когда ранее неизвестное небесное тело 18 метров в поперечнике взорвалось при входе в атмосферу Земли над Челябинском в России. От взрывной волны пострадали около 1500 человек.