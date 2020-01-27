Их будут миллионы — Boston Dynamics открыла четвероногого робота Spot для сторонних разработчиков

Boston Dynamics

Компания Boston Dynamics опубликовала на GitHub набор средств разработки (SDK), позволяющий любому разработчику создавать приложения для четвероногого робота Spot или адаптировать для него дополнительное оборудование. Кроме того, она объявила, что в мае проведет первую конференцию для пользователей, а также разработчиков программного и аппаратного обеспечения для роботов Spot.

Spot — это первый коммерчески доступный робот Boston Dynamics, созданный на основе наработок из более ранних проектов, таких как BigDog. Он был представлен в 2017 году, а в сентябре 2019 компания начала его продажи. Он передвигается на четырех ногах, приводимых в движение электромотором, а на спине расположен интерфейс для подключения дополнительного оборудования, в том числе роборуки, предлагаемой в качестве стандартного расширения от Boston Dynamics.

При желании клиент также может подключить собственное оборудование, однако для этого необходимо писать код для работы с программным обеспечением робота. Изначально доступ к SDK для работы с программным обеспечением Spot был только у организаций, купивших робота по программе ранних пользователей. Теперь Boston Dynamics решила расширить круг разработчиков и опубликовала SDK, документацию и простые программы-примеры в общем доступе на GitHub.

Программы смогут взаимодействовать с роботом через стандартные API, давая ему команды на движения или запрашивая данные с визуальных датчиков по бокам корпуса. SDK работает с программами, написанными на Python. Несмотря на открытие SDK, Boston Dynamics не предоставила эмулятор робота, так что для выполнения кода разработчику все равно придется регистрироваться в программе ранних пользователей и арендовать робота.

Для развития сообщества разработчиков Boston Dynamics проведет 12 и 13 мая 2020 года первую ежегодную конференцию Actuate. Она пройдет в Бостоне, рядом с которым располагаются одни из лидирующих институтов в области робототехники, такие как Массачусетский технологический институт и Гарвардский университет.

Spot является, пожалуй, самым известным четвероногим роботом, но помимо него существуют и другие разработки, в том числе и коммерческие. Например, китайская компания Unitree Robotics продает четвероногих роботов LaikaGo и AlienGo, а швейцарская ANYbotics в 2019 году представила водонепроницаемого четвероногого робота ANYmal C.

Григорий Копиев