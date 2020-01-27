Январь 27th, 2020

Горные лыжи: виды и характеристики

Катание на лыжах – отличный вариант зимнего активного отдыха. Заниматься таким видом спорта полезно для общего оздоровления организма и избавления от лишнего веса. Чтобы начать катание по снежным склонам, достаточно правильно подобрать лыжи. Они должны подходить по росту и весу человека. Кроме того, приобретение конкретных лыж зависит от стиля катания и территории, на которой будут проходить занятия.

Виды горного инвентаря

Все горные лыжи можно поделить на виды с учетом их характеристик и предназначения. Такой инвентарь можно классифицировать по профессионализму лыжника. Новичкам в этом виде спорта лучше отдать предпочтение изделиям, имеющим маркировку D. Если вы уже умеете неплохо кататься, то следует выбрать вариант, отмеченный буквой C. Также существуют полупрофессиональные модели, который подойдут для тех людей, которые уже хорошо освоились управлять таким снаряжением на горном склоне. На них можно увидеть маркировку английской буквой B. Профессионалы предпочитают пользоваться специализированным инвентарем, отмеченным символом A.

Класс лыж не только обозначает предназначение инвентаря. Также он становится своеобразным гарантом качества. Чем выше класс изделий, тем дороже они будут стоить. Однако высокая цена окупится долгим сроком службы и надежностью снаряжения.

Стоит заказать качественные горные лыжи на сайте компании «Unisport». Здесь представлены модели, предназначенные для различных типов склонов и профессионализма спортсмена. На сайте компании Unisport можно купить надежное спортивное снаряжение, поставляемое из Европы. Каждый вид инвентаря производится из качественных, безопасных и долговечных материалов и отвечает всем нормам. Чтобы приобрести изделия дешевле, стоит отдать предпочтение лыжам, уже находившимся в эксплуатации. Компания предлагает изделия б/у, которые отличаются высоким качеством. Ведь даже тот инвентарь, которым уже пользовались, может не уступать по надежности новому, если его эксплуатация была правильной и аккуратной.

При выборе лыж обратить внимание стоит и на их жесткость. Мягкие экземпляры обычно используются новичками. Управлять таким инвентарем значительно проще. Поэтому он отлично подойдет для тех, кто еще только знакомится с новым видом спорта. При перемещении на небольшой скорости снаряжение немного прогибается. Поэтому при перемещении по склонам и неровной поверхности оно обеспечивает отличную амортизацию. Мягкие модели хорошо подходят для перемещений по свежевыпавшему снегу.

Жесткие варианты горных лыж отлично подходят для карвинга. На них удобно спускаться по подготовленным трассам. Входить в повороты на таком снаряжении не очень удобно, однако спортсмен будет отлично себя чувствовать в них даже на крутых ледяных склонах. Жесткие модели часто выбирают для себя именно профессионалы.