Январь 27th, 2020

Гончарук заверил, что Украина полностью контролирует ситуацию с коронавирусом

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина усиливает меры безопасности для защиты от потенциальной угрозы коронавируса

«Сейчас ситуация с распространением коронавируса в мире такова, что требует особого внимания. Поэтому мы усилили контроль на пунктах въезда в Украину для своевременного выявления возможных случаев заболевания. На сегодняшний день в Украине не зарегистрировано ни одного случая заболеваниями коронавируса», — написал Гончарук.

По его словам, с 26 января, в аэропорту «Борисполь» все пассажиры прямых авиарейсов из Китая проходят температурный скрининг тела. Специалисты санитарно-карантинного подразделения Министерства здравоохранения подготовлены, укомплектованы инфракрасными термометрами и уже работают в аэропорту. Проверяют всех пассажиров — и тех, кто приехал в Украину, и тех, кто путешествует транзитом.

«Почему мы ввели такой скрининг только на прямые рейсы из Китая? Потому что такие же проверки работают в других аэропортах мира. Например, если человек приезжает в Киев транзитом, например, через Милан, то температурный скрининг этот человек пройдет в Милане», — пояснил Гончарук.

Он сообщил, что сегодня наши специалисты уже встретили первый рейс из Китая, на нем было 150 человек. Ни у кого из них признаки заболевания не выявили, все допущены на территорию Украины.

Все животные, ввозимые в Украину, также проходят обязательный специальный обзор ветеринарными службами.

«По моему поручению, создан оперативный штаб при Минздраве Украины, куда вошли представители Государственной пограничной службой, МВД Украины, Держпродспоживслужбы и Государственной таможенной службой Украины. Есть четкий план мероприятий между этими органами, делать в случае зафиксированного случая заболевания в стране. МОЗ вместе с всеми другими медицинскими учреждениями полностью готовы обнаружить вирус на ранних стадиях и предоставить всю необходимую медицинскую помощь людям «, — заверил Гончарук.