Январь 27th, 2020

Джон Болтон подтвердил заморозку военной помощи Украине Трампом

Експомпомощник Трампа по вопросам национальной безопасности, Джон Болтон, подтвердил, что глава Белого дома связывал приостановления военной помощи Украине с расследованием против Байдена.

Об этом говорится в рукописи еще неопубликованной книги воспоминаний Джона Болтона.

«Президент Трамп в августе сказал своему Советнику по вопросам национальной безопасности, что он намерен в дальнейшем замораживать $ 391 млн оборонной помощи Украине, пока украинская власть не поможет с расследованием против демократов, включая Байдена», — пишет Болтон в рукописи.

Как отмечается, Болтон показал свою рукопись близким соратникам, а также, согласно действующей процедуре, направил копию в Белый дом для предварительного просмотра.

«На десятках страницах Болтон рассказал о том, как связанное с Украиной дело развивалось в течение нескольких месяцев, пока он не ушел из Белого дома в сентябре. Он описал не только личное пренебрежение президента Трампа в отношении Украины, но и новые подробности о том, как чиновники кабинета Трампа публично пытались уклониться от участия в этом «, — отмечается в материале.

Черновой вариант книги представляет собой то, что Болтон мог бы сказать на слушаниях в судебном процессе по импичменту Трампа в Сенате США.