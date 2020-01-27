Январь 27th, 2020

Джаред Лето опубликовал в соцсетях свой личный номер телефона

Американский актер и фронтмен рок-группы Thirty Seconds to Mars придумал для себя и своих поклонников довольно нетипичную развлечение, учитывая его потрясающую популярность. Джаред Лето опубликовал личный номер телефона на официальной странице в инстаграми и заметил, что открыт для общения.

На личной странице в инстаграми Джаред Лето поделился номером телефона и призвал всех желающих звонить ему. Читатели имели немалые сомнения, что смогут связаться с кумиром. Однако каждый из них понимал, что может стать тем самым счастливчиком.

Сам Джаред Лето весьма неоднозначно обосновал свою открытость.

«Привет, друзья, это я, Джаред Лето, ваш старый друг. Я скучаю за вами. Мы знаем друг друга уже давно, и я подумал, что мне стоит оставить вам свой номер телефона. Мы давно не виделись, и я буду рад получить сообщение от вас. Напишите мне, если вы соскучились, расскажите, что у вас происходит. Мой номер номер 213.335.2223, вы видите его на экране. Люблю вас, берегите себя », — заявил исполнитель в видеообращении.

Радость фанов продолжалось недолго, ведь после нескольких звонков удалось выяснить, что все ответы одинаковые. Вместо легендарного исполнителя с поклонниками с радостью общается автоответчик, который после разговора направляет одинаковую фотографию: «Хэй, это я, Джаред, и это правильный номер. Меня сейчас здесь нет, но отправь мне СМС, и я отвечу тебе». Разочарование одних не знало границ, другие же были вполне довольны даже таким вниманием кумира.

«Наконец набралась смелости и позвонила Джареду по указанному номеру. Это сработало. Я очень удивилась, когда услышала гудки, и удивилась еще больше, когда услышала его голос с автоответчика. Я имела услышать его голос, то, как он звучит по телефону. Я знаю , что это просто запись, но не портите мне момент, хорошо? «, — написала в твиттере одна из поклонниц.