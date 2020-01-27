Январь 27th, 2020

Анна Курникова и Энрике Иглесиас снова станут родителями

Не просто так, Анна Курникова и Энрике Иглесиас считаются одной из самых скрытных пар мирового шоу-бизнеса. 38-летняя теннисистка и 44-летний певец скрывают свою личную жизнь, крайне дозировано выдавая новости на всеобщее обозрение. Только из редких сообщений в соцсетях артистов их поклонникам удается что-то узнать. Вспомнить хотя бы, как «детективно» Курникова смогла скрыть свою первую беременность. Рождение близнецов Николаса и Люси в 2017 году стало для поклонников пары и журналистов приятной неожиданностью.

Теперь же в испанских СМИ появилась информация, что теннисистка снова находится в положении. И «на подходе» — третий ребенок!

Слухи о беременности одной из самых именитых теннисисток ходят еще с декабря 2019 года. Тогда поводом для обсуждения стали снимки, сделанные папарацци, на которых возлюбленная певца Энрике Иглесиаса прогуливалась в лосинах и свободной спортивной куртке. И все же в объектив папарацци якобы попал округлившийся животик спортсменки.

Теперь же о грядущем пополнении в звездном семействе заговорил один из крупнейших испанских телеканалов Telemundo Entretenimiento. Журналисты ссылаются на свои источники из близкого окружения семьи Анны и Энрике. По словам инсайдеров, Анна Курникова действительно станет мамой уже в марте 2020!

Пока звездная парочка отказывается комментировать эти сообщения в прессе. Хотя опять-таки стоит вспомнить, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас — одна из самых «загадочных» пар шоу-бизнеса. Теннисистка и певец сошлись вместе на съемках клипа Escape в 2001 году. И с тех пор не расстаются, уже успев зарекомендовать себя как одна из самых крепких пар. С их встречей связана не очень романтическая история. Как позже рассказывала сама Курникова, в день съемок клипа у нее воспалилась губа. Из-за чего красавице пришлось слоями тонального крема замазывать покраснения. Однако Иглесиас отреагировал на это очень резко и заявил, что «не будет целовать прыщавую малолетку». Несмотря на разногласия, клип сняли, а потом пару стали часто видеть вместе.