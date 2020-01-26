Землетрясение в Турции погубило более 30 человек, ранены 1500

Спасательные службы Турции сообщили о резком росте числа погибших после разрушительного землетрясения в провинции Элязыг.

По данным агентства Anadolu, в ходе поисковых операций были найдены тела 31 человека. При этом более 40 человек были извлечены из-под завалов живыми.

Различные травмы получили более 1500 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Тем временем глава Минздрава Фахреттин Коджа рассказал о спасении двухлетней девочки и ее матери, которую достали через сутки после ЧП из-за под завалов разрушенного здания в городе Элязыг.

По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям Турции, в зоне землетрясения разрушены 72 дома и 923 получили повреждения, из них 514 сильные.

Глава МВД страны Сулейман Сойлу сообщил, что более 15 тыс. человек нашли временное пристанище в крытых спортзалах, гостевых домах и университетских кампусах.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе города Сивридже и затронуло соседние регионы на востоке Турции. Толчки ощутили жители Турции, а также Ирака, Сирии, Ливана.