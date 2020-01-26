Январь 26th, 2020

Выставка роботов в Пекине: самые новые и крутые роботы 2019 (видео)

Выставка роботов в Пекине: самые новые и крутые роботы 2019. Выставка роботов 2019. Невероятные роботы и изобретения будущего в Пекине. Новости технологий. Робот чайка, робот бармен, робот трансформер, робот хирург DaVinci, промышленные, сервисные, медицинские и роботы для развлечений. Всего порядка 700 роботов из 22 стран мира насчитали на третьей ежегодной Всемирной конференции роботов World Robot Conference 2019 в Пекине.

Какой самый крутой робот 2019? На этот вопрос пытались ответить посетители и участники Всемирной конференции роботов в Пекине. Сюда приехали самые удивительные роботы животные компании Festo, новейший робот собака ANYmal C от ANYbotics, конкуренты роботов бостон дайнемикс Laikago и AlienGo — этот робот делает сальто назад) Еще в Пекине можно было увидеть как робот танцует, китайские роботы играли музыку, наливали гостям напитки и развлекали их как могли. Все самые интересные роботы в Китае мы собрали в одни выпуск из серии Новости высоких

