Январь 26th, 2020

В России зафиксированы семь случаев коронавируса, один летальный

Luiz Rampelotto / EuropaNewswire / Global Look Press

По данным российского Минздрава, на вечер 25 января зафиксированы 12 случаев заражения коронавирусом в китайских провинциях, которые граничат с РФ. Причем один из этих случаев летальный, говорится на сайте ведомства. В России пока нет официальных данных о заразившихся новой инфекцией, но накануне в Москве из больницы с подозрением на ОРВИ была госпитализирована китайская группа.

Как сообщает ТАСС, согласно последней информации, официальное число заболевших снова выросло — теперь их 2 тыс. человек. Состояние 324 пациентов оценивается как тяжелое. Число погибших увеличилось на 12 человеку — до 56.

Еще около 2,7 тыс. человек могут быть заражены, однако их диагноз пока не подтвержден. Около 21,5 тыс. жителей Китая имели тесные контакты с инфицированными и находятся под наблюдением врачей.

География коронавируса ширится. Он также выявлен во Франции, США, Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, Таиланде, и Японии.

В России пока нет ни одного официально зарегистрировано случая. Ранее у госпитализированных в Иркутске граждан Китая выявлен грипп А. Тесты не подтвердили коронавирус. Накануне, 25 января, из московской гостиницы «Арт Москва Войковская» экстренно госпитализировали семь человек с симптомами коронавируса. Их предварительный диагноз — ОРВИ, сообщает Life Shot. В отеле размещалось несколько китайских групп, врачи их тоже обследовали, но без госпитализации — в автобусах и холлах отеля.