Январь 26th, 2020

В Борисполе будут проверять температуру пассажиров из-за вспышки коронавируса в Китае

В аэропорту Борисполь с 26 января начнут измерять инфракрасными термометрами температуру пассажиров на прямых авиарейсах из Китая из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения Украины.

«Специалисты санитарно-карантинного подразделения уже подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что именно 26 января состоится ближайший плановый авиарейс из Китая.

В ведомстве также отметили, что World Health Organization (WHO) обновила рекомендации по скринингу на пунктах въезда в страны, в которых еще не было зафиксировано передачи нового коронавируса.

«Предыдущий опыт ВОЗ показывал, что введение скрининга температуры тела для выявления потенциальных подозрительных случаев коронавируса требовал значительных инвестиций и не был достаточно эффективным. Однако, во время вспышки коронавируса 2019-nCoV большинство случаев болезни в аэропортах было обнаружено именно благодаря температурному скринингу », — отметили в Минздраве.

Сообщается, что для минимизации риска инфицирования коронавируса ВОЗ рекомендует обычные методы профилактики ОРВИ.