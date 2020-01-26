Январь 26th, 2020

В Афганистане обстреляли вертолет с украинцами

​ В Афганистане неизвестными был обстрелян вертолет Ми-8, принадлежащий Молдове. В результате ракетного удара пострадали украинцы, которые пилотировали вертолет. Журналисты сообщают, что ракетный удар был нанесен в субботу с утра в одной из провинций Афганистана.

Попадание пришлось по вертолету при попытке взлета. Предположительно, вертолет атаковали, поскольку заподозрили его в военной операции. Однако экипаж занимался доставкой гуманитарных грузов. В Интернете были опубликованы фотографии, на которых можно заметить покореженный левый борт вертолета в результате попадания ракеты. Также фюзеляж получил серьезное повреждение изнутри. Очевидцы сразу сфотографировали и зафиксировали момент попадания, после чего возникло серьезное задымление. Пресс-служба Минобороны Афганистана подтвердила инцидент и информацию о том, что экипаж не получил серьезных ранений.



