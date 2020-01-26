Январь 26th, 2020

Ученые выяснили, что видит и ощущает человек в момент своей смерти



Ученые выяснили, что видит и ощущает человек в момент своей смерти. По их словам — световой тоннель это следствие сжатия работы нейронов коры головного мозга. Однако вместо светового тоннеля могут быть и яркие вспышки.



Чувства, которые человек испытывает перед кончиной, зависят от того, по какой причине наступила смерть. Читай, чтобы узнать больше.

Очень часто в медицинской среде можно услышать мысль о том, что тяжелобольные или пожилые люди чувствуют приближение своей смерти за несколько дней до ухода в мир иной. Как правило, они не испытывают страха, душевных терзаний и мучений.



У больных, принимающих обезболивающие средства, смерть чаще всего наступает спокойно, без приступов агонии, лихорадки и галлюцинаций.



Как показывает посмертное вскрытие тела и анализ состава крови погибшего, момент смерти в результате несчастного случая сопровождается ощущением страха смерти, выбросом адреналина в кровь, сильным испугом и паническими атаками, приводящими к сердечному приступу. Как правило, почувствовать боль в таком состоянии практически невозможно.