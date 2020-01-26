Январь 26th, 2020

Ученые сделали открытие — рак и диабет возможно передаются от человека человеку

Ученые сделали открытие — рак и диабет возможно передаются от человека человеку, однако предположение пока требуется подтвердить масштабными исследованиями.

СМИ написали о гипотезе международной группы исследователей из Канадского института перспективных исследований (CIFAR), согласно которой рак, диабет болезни сердца и ожирение могут быть заразными и передаваться от человека к человеку. Это может происходить благодаря микробиому, пишет немецкое издание Focus Online.

Микробиом — это термин, который используется обозначения всех триллионов микроорганизмов, находящихся в нашем организме — на коже и в органах. Большинство из них представляют собой бактерии, но грибки и вирусы также входят в микробиом. Он чрезвычайно важен для здоровья человека: микробы помогают пищеварению, выделяют питательные вещества или выводят токсины.

Однако в ходе исследования ученые предположили, что микробная колонизация человеческого организма может также играть главную роль в передаче таких заболеваний, как ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак. Исследовательская работа «Люди и микробиом» опубликована в научном журнале «Наука». «Если наша гипотеза окажется верной, она полностью пересмотрит наш взгляд на общественное здравоохранение», — считает профессор микробиологии Бретт Финли.

Гипотеза основывается на следующих выводах, которые ученые связывают в своей теории. Микробиом «демонстрирует заметные изменения» у людей, страдающих ожирением, воспалительными заболеваниями кишечника, сердечно-сосудистыми заболеваниями или диабетом 2 типа по сравнению с микробиомом здоровых людей. Ученые в лабораторных условиях доказали, что такой модифицированный микробиом может привести к болезням в здоровом организме, если его перенести в него. В эксперименте исследователи перенесли кишечный микробиом мыши с ожирением на здоровое животное. В результате она также стала полнее. Также ученые установили, что микробиом одних организмов фактически может передаваться другим. Исследователи наблюдали в лаборатории, что микробиом пресноводных полипов, разделяющих общую среду обитания, а затем и их внешний вид адаптировались.