Январь 26th, 2020

Ученые определили формулу идеального напитка по утрам





Команда химиков, математиков и экспертов по материалам из пяти стран проанализировала стандартную 20-граммовую порцию молотого кофе с целью найти способ оптимизировать процесс приготовления идеальной чашки этого популярного утреннего напитка.





Ученым пришлось изучить и размер помола, и его количество, и давление воды, и скорость потока, и многие другие факторы. С помощью методов электрохимии они собрали данные о том, как кофеин и другие молекулы проникают из кофейной гущи в воду.



В результате команда разработала математическую модель, которая позволила ученым предсказывать и тестировать разные методы заварки.



В общем, их анализ показал, что меньшее количество молотого кофе дает более приятный результат.



По их словам, использование 15 граммов кофе более грубого помола вместо 20 грамм мелкого помола дает более жидкий, но гораздо более приятный напиток. В этом случае из кофейных зерен выделяется больше приятных оттенков и меньше горечи. При этом крепость кружки падает не так уж сильно.



Конечно, на вкус и цвет товарищей нет, но такой вариант заварки является более полезным для окружающей среды. А кофейни могут немало сэкономить.