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Тейлор Свифт рассказала о своей главной беде (видео)

В конце января на стриминговом сервисе Netflix выйдет фильм «Мисс Америка» (Miss Americana) о Тейлор Свифт, рассказывающий о ее жизни. Накануне премьеры 30-летняя звезда дала интервью журналу Variety. Тейлор призналась, что долгое время (с 2014 по 2015 год) боролась с расстройством пищевого поведения.

Помню, как увидела свою фотографию, сделанную папарацци. Тогда мне казалось, что мой живот слишком большой. А потом кто-то сказал, что я выгляжу беременной. Все это привело к тому, что я просто перестала есть,

— сказала звезда.

 

Тейлор Свифт (2016 год)

 

Она призналась, что ее отношения с едой строились на тех же принципах, что и вся ее жизнь: если ее хвалили за что-то, она продолжала это делать, если людям что-то не нравилось, то девушка перенимала их точку зрения.

 

Тейлор Свифт на CMA Awards (2016 год)

Тейлор Свифт на CMA Awards (2016 год) 

На одной фотосессии для журнала, когда я примеряла наряды, стилист удивился, насколько у меня гармоничная фигура, и признался, что обычно им приходится подгонять платья под формы героев, а на меня все садится идеально. И тогда я поняла, что, возможно, зря себя терзаю сомнениями и диетами,

— вспомнила она.

Свифт также поблагодарила режиссера ленты Лану Уилсон — обладательницу статуэтки «Эмми».

То, как Лана рассказала мою историю, было действительно классно. Я не так четко формулировала то, как следовало бы говорить об этой теме. Все, что я знаю, основано на моем собственном опыте,

— добавила она.

Если ты достаточно худая, значит, у тебя нет той задницы, которую хотят все. Но если у тебя нормальный вес, чтобы иметь задницу, то тогда живот недостаточно плоский,

— говорит она в фильме.

 

Тейлор Свифт (2015 год)

Тейлор Свифт
 

Звезда рада, что поделилась с окружающими своей историей. Она надеется, что это поможет другим людям, попавшим в такую же ситуацию, переосмыслить свою жизнь и задуматься о ложных стереотипах.

Премьерный показ картины состоится уже сегодня на фестивале «Сандэнс», а 31 января картина появится на стриминговом сервисе Netflix.

Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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