Январь 26th, 2020

Суд оправдал доцента из Харькова, который распространял порнографию — она была нужна для его диссертации

Сотрудники полиции в ходе спецоперации “паутина” вычислили доцента кафедры телерепортерского мастерства Харьковской государственной академии культуры, который с 2015 года распространял файлы порнографического характера в интернете.

Ну как распространял, сам скачал через DC ++ и как порядочный человек остался на раздаче, на чем внезапно погорел.

Согласно обвинению он выложил в свободном доступе через файлообменник Direct Connect различные файлы . Согласно заключению судебной искусствоведческой экспертизы, в них были видеозаписи и изображения порнографического содержания.

Но на судебном заседании обвиняемый не признал себя виновным себя в совершении инкриминируемого ему уголовного правонарушения. Он объяснил, что никакой порнографии он не распространял, а те видеофайлы, которые находились в его компьютере, не могут быть признаны порнографией. При этом он является ученым, который работает над докторской диссертацией по теме «Феномен плодородия в украинской семейной обрядности». Доцент использовал данные файлы для своих исследований.

В частности он заявил: «Меня интересовала информация, которая связана с оргазмом, так как он соотносится с кульминацией в любом произведении искусства. Я рассматривал тему «Созерцание полового акта как основа возникновения искусства». Для одного из разделов научного труда ему понадобилась информация о конвульсивном оргазме. Поэтому он скачал на свой компьютер обучающее видео интимного массажа, которое было в открытом доступе.

Суд пришел к выводу, что никаких физических предметов с видеопродукцией порнографического характера мужчина не создавал и любым способом эти физические предметы не распространял. Кроме того, так как ученый занимался исследованием секс-культур, то в его действиях не содержится состава уголовного преступления

“Применение файлообменной сети Direct Connect» (DC ++) — это пассивные действия и в любом случае не могут быть оценены, как умышленное виновное действие, направленное на сбыт или распространение порнографической продукции”, — посчитал суд.

Доцента оправдали. Гаджеты ему вернули.