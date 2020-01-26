Январь 26th, 2020

Стало известно почему обвалилась вторая в истории мира пирамида (фото + схема)

Стало известно почему обвалилась вторая в истории пирамида — исследователи смогли определить причину ее разрушения. Все оказалось просто и предсказуемо. В основе — недостаток знаний, который впоследствии компенсировали.

Интересно наблюдать, как древние египтяне превратились в лучших строителей древности. Великие пирамиды Гизы — до сих пор визитная карточка Египта и единственное уцелевшее чуда света. Но сегодня мы поговорим о более древней пирамиде и о крупнейшей строительной катастрофе тех времён. Итак, пирамида в Медуме.

Общий вид на пирамиду в Медуме.

Немного матчасти. Пирамиду начал строить фараон Хуни, последний фараон III династии, примерно 4700 (Четыре тысячи семьсот) лет назад. Это была вторая пирамида на свете, и она должна была стать ступенчатой. И всё было хорошо, пока фараон не помер.

Новый фараон Снофру, первый фараон IV династии, помимо имени, похожего на сдавленный чих, имел грандиозные планы на Медумскую пирамиду.

Вид на пирамиду сверху. С этого ракурса лучше видно сохранившееся основание.

Для начала было увеличено число ступеней. По новому проекту, их должно было стать не 7, а 8. Затем, в процессе наблюдения за строительством, фараона посетила ещё одна, действительно гениальная, идея: сделать известняковую облицовку и превратить ступенчатую пирамиду в «настоящую».

Тут надо сказать, что первые египетские пирамиды строили не из каменных блоков (их время наступит позднее). Строили их по актуальной по сей день технологии кирпичей. Ну, то есть, складывали камни нужным образом, скрепляли каким-нибудь раствором — и готово.) Медумская пирамида, построенная таким способом, имела высоту почти в сотню метров! Правда, очень недолго.

Сама по себе технология монтажа таких огромных массивов из кирпича или камня не была должным образом просчитана. Камень началь постепенно проседать под собственным весом, а раствор оказался слабым.

Схематичное изображение пирамиды «было-стало».

Пролом в облицовке сохранившейся части пирамиды. Внутри пролома наглядно видно, из чего она была построена.

Конец истории, как водится, немного предсказуем. Вряд ли фараон видел это впечатляющее зрелище своими глазами, но вот для всех людей в округе зрелище точно стало незабываемым. Почти вся внешняя облицовка и часть первоначальных ступеней в один миг осыпались, похоронив десятилетия труда тысяч египтян.