Январь 26th, 2020

«Сонику» прогнозируют хороший старт

Фильм «Соник» вполне успешно стартует в домашнем прокате и сможет заработать за первые четыре дня от 41 до 47 миллионов долларов. Такие предварительные прогнозы приводит издание Deadline. Это вполне приличный результат для проекта, производственный бюджет которого оценивается в 95 миллионов долларов, а производство которого сопровождалось скандалами.

Напомним, что изначально картину, снятую по мотивам популярных игр режиссером Джеффом Фаулером, планировалось представить зрителям в ноябре 2019 года. Но в заявленный ранее прокатный график киностудия Paramount Pictures уложится не смогла, так как ей пришлось изменять дизайн главного героя, который вызвал массу претензий со стороны поклонников после релиза первых трейлеров ленты. В более поздних роликах фигурировал уже привычный для основной массы фанатов образ. В Украине фильм «Соник» выйдет в прокат 13 февраля 2020 года.

Еж Соник, обладающий даром перемещаться в пространстве с огромной скоростью, был представлен в 1991 году в быстро набравшей популярность игре «Sonic the Hedgehog». В дальнейшем было выпущено множество продолжений, а также анимационных сериалов.