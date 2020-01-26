Январь 26th, 2020

Селена Гомес побывала в гостях у Дженнифер Энистон (видео)

Селена Гомес (Selena Gomez) встретилась с Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston) на шоу Эллен Дедженерис (Ellen DeGeneres), чтобы обсудить ее новый альбом Rare. Некоторые фанаты думают, что многие песни с этой пластинки были посвящены Джастину Биберу (Justin Bieber).

Дженнифер заявила, что Селена вложила всю свою душу в этот альбом, и поклонники это оценили.

На что Селена ответила, что раньше считала слабостью делиться личным с публикой в творчестве, но сейчас она решила рассказывать свои истории. И с новым альбомом она отпустила прошлое.

Обсудили Дженниффер с Селеной и их дружбу, которая, кажется, началась в ванной комнате. Селена была со своей мамой на мероприятии и увидела именно там Дженниффер. Тогда она запаниковала, побежала к маме и рассказала, что видела актрису.

После все переросло в сестринскую связь. Селена даже была у Дженнифер дома, где они ели пиццу.