Январь 26th, 2020

Под статуей Сфинкса могут находится ценнейшие находки Египта

Секретные камеры, спрятанные под Великим Сфинксом в Гизе, могут привести к необнаруженным сокровищам, утверждает один из ведущих историков. Многообещающие теории о несметных сокровищах, спрятанных по д статуей, существали уже много веков назад, но теперь археологи хотят копать глубже и раскрывать правду. Так, ведущий британский историк, доктор Беттани Хьюз , обнаружила скрытый ход, который проходит под статуей. Онаутверждает, что помещения, которуе расположены под статуей могут стать большим археологическим открытием.

«Поколения древних египтян стали уважать и бояться этого потустороннего существа, действительно полагая, что оно обладает сверхъестественными способностями», — сказал доктор Хьюз. «Археологи проводят раскопки под статуей, поскольку есть теория, что статуя Сфинкса стоит прямо на вершине древней сети подземных помещений и туннелей».

Доктор Хьюз обнаружила и исследовала небольшое неприетное отверстие в основании Сфинкса, обычно скрытое от глаз. По ее словам, отверстие возле хвоста статуи, вероятно, связана с большой камерой снаружи. тем не менее,слишком рано говорить, где именно может заканчиватся туннель.

По версии Хьюз ,подземный ход может привести к пирамиде Хуфу.

«На самом деле под лапами есть еще одна меньшая камера» — сказала доктор Хьюз. «Правда в том, что мы абсолютно не знаем, для чего они были использованы, но это загадка, которую исследователи в настоящее время пытаются разгадать. И некоторые надеются, что эти скрытые туннели могут привести нас к новым, неизведанным сокровищам».

Доктор Хьюз также описала Сфинкса как «монументальную сторожевую собаку, следящую за могилой фараона».

Она добавила: «А теперь это хранитель тайн Древнего Египта».