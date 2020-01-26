 
 
Январь 26th, 2020

Патрик Стюарт может снова сыграть профессора Икс

Патрик Стюарт может снова сыграть профессора Икс

Патрик Стюарт может вернуться к роли Чарльза Ксавьера, наставника Людей Икс.

Об этом изданию рассказал сам актер, который несколько месяцев назад встречался с главой Marvel Кевином Файги, который теперь курирует франшизу о мутантах, и обсуждал дальнейшую судьбу своего персонажа в рамках марвеловской киновселенной.

По словам Стюарта, он пока что не принял окончательное решение касательно возвращения к роли Ксавьера. И причиной тому фильм «Логан», в котором не только Хью Джекман навсегда попрощался с образом Росомахи, но и Стюарт попрощался с ролью профессора.

Видимо, если сценаристы придумают достойный ход для возвращения героя, актер отпираться не станет.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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