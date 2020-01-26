Январь 26th, 2020

Онлайн-шопоголизм предложили признать психическим заболеванием





Специалисты из Ганноверской медицинской школы в Германии предложили признать психическим заболеванием зависимость от онлайн-покупок.

Об этом рассказало издание The Times.



Учёные объяснили понятие «компульсивный шопинг». Оно существует уже давно и выражается в том, что люди испытывают экстремальное и бесконтрольное желание бесконечно приобретать порой даже ненужные вещи.



Эксперты отметили, что этому подвержено 5% населения Земли. Учёные провели исследование с участием нескольких сотен любителей онлайн-покупок из Германии. Выяснилось, что бесконтрольное приобретение товаров в Сети приводило их не только к финансовым проблемам, но и к стрессу, депрессии, проблемам в семье и снижению уровня жизни.



Психотерапевты предлагают считать компульсивный шопинг заболеванием, чтобы подверженные ему люди могли обратиться к специалистам и получить помощь.