Места из фантастических фильмов, которые существуют в реальности

«Мстители: Война бесконечности». Рисовые террасы Банауэ, Филиппины

В финальной сцене фильма Танос, уничтоживший очередным щелчком половину жизни во вселенной, счастливо выдыхает и садится созерцать прекрасный (ну, по его мнению) новый мир. Вы тоже так можете, нужно просто доехать до Филиппин: именно здесь, на рисовых террасах Банауэ, был снят волшебный пейзаж, которым любуется киношный злодей.

Конечно, в фильме он доработан с помощью компьютерной графики, однако путешественники, побывавшие тут, уверяют, что и в реальности зрелище очень умиротворяющее. Рисовые террасы — одна из самых знаменитых достопримечательностей Филиппин. Они изображены на денежной купюре страны и с 1995 года взяты под охрану ЮНЕСКО. Притом это чудо рукотворное: считается, что террасы построили без специального оборудования. Их возраст оценивается в две с лишним тысячи лет.

А рис и овощи здесь выращивают до сих пор. Рисовые террасы расположены на острове Лусон на склонах горной цепи Центральная Кордильера. Добраться до них можно от Манилы, столицы Филиппин: сюда ходят рейсовые автобусы, путь занимает порядка восьми часов. Если сесть на ночной автобус, то пейзажами сможете любоваться уже с утра. На исследование террас закладывайте несколько дней, чтобы вдоволь насладиться красотой, обойти все интересные треккинговые маршруты и спуститься к водопадам.

«Интерстеллар», ледник Снайфедльсйёкюдль и низина Мафабот, Исландия

Космос ближе, чем кажется: например, пейзажи двух фантастических планет из культового фильма «Интерстеллар» легко найти на Земле. Нужно просто съездить в Исландию — и вот вы уже на планете Манн или Миллер.

Покрытую водой планету Миллер снимали в низине Мафабот на юге острова. Она расположена между открытым морем и рекой, а потому часто бывает затоплена. От этого складывается впечатление, что идешь по бескрайней водной глади. Правда, время тут не замедляется, ну разве что в метафорическом плане. Удобнее всего доехать до Мафабот на машине. Ледник Снайфедльсйекюдль находится в природном парке Скафтафелль на юго-востоке страны.

Пейзажи здесь действительно неземные, совсем как на планете Манн: камни покрыты льдом и инеем, а удивительные ледяные пещеры поражают воображение. С ноября по февраль в них даже можно спуститься с гидом.

А в летние месяцы просто погуляйте по окрестностям, специальное оборудование для этого не требуется. Экскурсии организуют из туристического офиса города Хебн, добраться до которого можно либо на машине, либо на автобусе из Рейкьявика (готовьтесь к тому, что придется преодолеть больше 300 километров).

«Властелин колец», национальный парк Тонгариро, Новая Зеландия

Узнали пейзажи Мордора? Вот долина, по которой шли хоббиты, а на переднем плане Роковая гора — вулкан, в пламени которого было создано и уничтожено кольцо всевластия. Орков и прочие волшебные народы в парке Тонгариро вы вряд ли встретите, а вот подняться на гору (называют ее Нгаурухоэ) вполне можно — как самостоятельно, так и с сопровождающим.

Еще неподалеку расположены Мрачные Холмы, также известные как Эмин Муил, и гора Дум (в реальности она носит название Руапеху). Если и этого вашей фанатской душе мало, отправляйтесь к водопаду Мангаверо: здесь Голлум ловил рыбу.

В реальности зрелище не слишком впечатляющее, зато в окрестностях очень красиво. Расположен парк Тонгариро в самом центре Северного острова, примерно на равном расстоянии от Окленда и Веллингтона (чуть больше 300 километров). Чтобы добраться сюда, удобнее всего арендовать автомобиль: так вы сможете долго гулять по равнинам и горам и не зависеть от экскурсионных программ.

«Аватар», горы Улинъюань в парке Чжанцзяцзе, Китай

Этот вид вы, конечно, уже узнали. Стереть лес снизу и горы на заднем плане, добавить немного компьютерной графики — и вот перед вами летающие острова на планете Пандора. После выхода фильма эту область так и стали называть — «Горы Аватара».

Кино здесь не снимали, вся Пандора — это целиком и полностью компьютерная графика. Но Спилберг признавал, что на летающие острова его вдохновило именно это земное чудо.

Парк и до съемок блокбастера Стивена Спилберга был популярен у турисов: он считается одним из красивейших мест на земле, по масштабу и зрелищности путешественники сравнивают его с Гранд-Каньоном в США. В список всемирного наследия ЮНЕСКО Чжанцзяцзе входит с 1992 года.

Парк настолько огромен, что пешком вы его не обойдете, но можно пользоваться специальными автобусными маршрутами. Рекомендуется заложить на осмотр хотя бы два дня. Помимо «Гор Аватара» здесь можно увидеть несколько храмов, пройти пару красивейших треккинговых маршрутов и подняться на горные вершины, откуда открываются потрясающие виды.

Ближе всего к парку расположен город с таким же названием — Чжанцзяцзе. Отсюда до заповедника всего 40-50 минут езды на общественном транспорте. До Чжанцзяцзе из России можно долететь с пересадкой в Гуанчжоу.

«Марсианин», пустыня Вади-Рам, Иордания

Марсианская пустыня на Земле расположена в Иордании и носит название Вади-Рам (еще одно название — Лунная Долина). Именно здесь в ряде сцен сидит одинокий задумчивый Мэтт Деймон. А еще тут снимали некоторые эпизоды «Трансформеров», «Красную планету» и «Последние дни на Марсе». В общем, очень кинематографичное место.

Пустыня находится на юге Иордании, охраняется ЮНЕСКО и привлекает тысячи туристов. Причем они едут сюда не столько за марсианскими пейзажами, сколько за природными достопримечательностями: в парке можно увидеть скалу Семь столпов мудрости, источник Лоуренса Аравийского, Малую и Большую арки и каньон Хазали, где найдены древние наскальные рисунки — петроглифы. Еще тут популярен дюнабординг — катание на сноуборде по песчаным дюнам. А какие в пустыне закаты!

Добираться до Вади-Рам удобно из Акабы или Вади-Мусы (Петры), лучше всего взять машину. В пути около часа. Опытные путешественники советуют найти проводника среди местных жителей: вас и до места довезут, и все самое интересное покажут.

«Парк Юрского периода», остров Кауаи, Гавайи

Этот остров считается одним из самых красивых на Гавайском архипелаге: ярко-зеленая растительность, живописные водопады, белые пляжи и огромный вулкан в середине. Фантастические пейзажи привлекают кинематографистов: помимо «Парка Юрского периода» здесь снимали еще около сотни фильмов, в том числе «Кинг Конг» и «Голубые Гавайи». В кино про динозавров засветились знаменитые парящие утесы Напали.

Добраться к ним можно только на лодке или пешком (но второй способ очень сложный и долгий). «Парк Юрского периода» на острове, кстати, сохранился: сегодня это просто ворота, оставленные съемочной группой, за которыми начинается пешеходная тропа к вулкану Ваиалеале. Учтите, что дороги к кратеру труднопроходимые, и без опытного местного проводника вы вряд ли доберетесь до цели. Если хочется посмотреть поближе на вулкан и окружающие его джунгли, лучше взять вертолетную экскурсию.

Еще одна потрясающая природная достопримечательность острова — каньон Ваимеа, второй по величине в США, которым можно любоваться с многочисленных смотровых площадок. На Кауаи очень влажно, а в сезон дождей лить может неделями, так что лучшее время для поездки — лето. Добираться туда удобно из Лос-Анджелеса с пересадкой в Гонолулу.

«Голодные игры», государственный заповедник Дюпон, США

В заповеднике снимали несколько сцен во время первых игр, в которых участвовала Китнисс Эвердин: здесь горела стена огня, в одну из рек девушка прыгнула, когда её обожгло пламенем. А самым запоминающимся является водопад Трипл Фоллз, где героиня находит раненого Пита.

В сети можно найти множество фотографий, на которых фанаты воспроизводят эту сцену. Администрация парка сообщает, что после выхода фильма в Дюпон стали приезжать на 30% больше туристов. Конечно, только ради водопада сюда ехать не стоит: в заповеднике есть множество других красивых уголков. Если вы любитель трекинга и экотуризма, то точно оцените местные тропы.

А помимо киношного Трипл Фоллз здесь есть ещё два очень красивых водопада. К тому же туристическая инфраструктура тут на высоте: в местном офисе подробно расскажут о маршрутах, а за отдельную плату предложат услуги гида. Добираться до парка лучше на машине (удобнее всего взять в аренду) из города Шарлотт, самого крупного в Северной Каролине. Время в пути — два с половиной часа.