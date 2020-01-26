 
 
Январь 26th, 2020

Меган Маркл поделилась кадрами из своих благотворительных поездок по миру

Социальные проекты и благотворительность привлекали Меган Маркл и до того, как она вышла замуж за принца Гарри. Меган с детства не боялась выражать свое мнение, а когда стала актрисой и получила известность, использовала ее в том числе для привлечения внимания к волнующим ее проблемам. Сегодня, в Международный день образования, 38-летняя герцогиня Сассекская поделилась в соцсети снимками, сделанными в разные годы и напоминающими о ее добрых делах.

В 2016 году Маркл посетила Руанду с миссией World Vision, борющейся за расширение доступа жителей Африки к чистой воде. В 2017 году она побывала в Индии и Африке. Часть снимков напоминают о ее благотворительных проектах с мужем.

На протяжении многих лет герцогиня работала в развивающихся старанах, таких как Руанда и Индия, боролась с препятствиями, мешающими девочкам ходить в школу, с ограничениями сельских жителей в доступе к чистой питьевой воде, с другим запретами…— прокомментировали Меган и Гарри серию снимков, опубликованных в своем инстаграмме.

 

Меган Маркл в Африке

Меган Маркл в Африке

 

 

Меган Маркл в Индии

Меган Маркл в Индии

 

 

Меган Маркл

 

 

Меган Маркл

 

 

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

 

 

Принц Гарри в Африке

Принц Гарри в Африке

 

Category: Мир, Новости ﻿
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