Меган Маркл поделилась кадрами из своих благотворительных поездок по миру

Социальные проекты и благотворительность привлекали Меган Маркл и до того, как она вышла замуж за принца Гарри. Меган с детства не боялась выражать свое мнение, а когда стала актрисой и получила известность, использовала ее в том числе для привлечения внимания к волнующим ее проблемам. Сегодня, в Международный день образования, 38-летняя герцогиня Сассекская поделилась в соцсети снимками, сделанными в разные годы и напоминающими о ее добрых делах.
В 2016 году Маркл посетила Руанду с миссией World Vision, борющейся за расширение доступа жителей Африки к чистой воде. В 2017 году она побывала в Индии и Африке. Часть снимков напоминают о ее благотворительных проектах с мужем.
На протяжении многих лет герцогиня работала в развивающихся старанах, таких как Руанда и Индия, боролась с препятствиями, мешающими девочкам ходить в школу, с ограничениями сельских жителей в доступе к чистой питьевой воде, с другим запретами…— прокомментировали Меган и Гарри серию снимков, опубликованных в своем инстаграмме.
Меган Маркл в Африке
Меган Маркл в Индии
Меган Маркл и принц Гарри
Принц Гарри в Африке
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