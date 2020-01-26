Январь 26th, 2020

Кортни Кокс показала архивное фото с актерами сериала «Друзья»

Похоже, американскую актрису Кортни Кокс накрыла волна ностальгии по тем счастливым временам, когда она играла чистюлю Монику Геллер в комедийном сериале «Друзья».

Так, в своем Instagram 55-летняя знаменитость опубликовала архивное фото со съемок проекта, которое может вызвать у тебя крокодиловы слезки.

Как объяснила Кортни в подписи к памятному снимку, который был сделан 23 января 2004 года, на нем зафиксирован последний съемочный день «Друзей», ведь именно в этот период они работали над финальным эпизодом культового сериала.

В кадре можно увидеть всех актеров «Друзей» — Дженнифер Энистон, Лизу Кудроу, Мэтта Леблана, Мэттью Перри, Дэвида Швиммера и саму Кортни. Звезды сидят за праздничным столом с кучей вкусностей, но их лица выражают явную печаль.

«Тайная вечеря» перед тем, как записать «Последнюю серию»– написала Кокс.

В комментариях к публикации откликнулись коллеги актрисы, которые оставили множество сердечек. Всего за несколько часов фото собрало более 2 миллионов лайков.