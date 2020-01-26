Коронавирус принес смерть в Шанхай и добрался до Канады

Канада стала очередной «остановкой» на пути смертельного коронавируса из Китая, который семимильными шагами идет по миру.

Как сообщает Минздрав провинции Онтарио, первый случай заражения зафиксирован в Торонто у 50-летнего мужчины, который 22 января приехал из китайского города.

В медицинском центре Sunnybrook у пациента диагностировали опасное заболевание, сообщается в Twitter медучреждения. В настоящее время мужчина находится в стабильном состоянии и переведен в изолятор.

Еще один случай возможного заражения проверяют в Португалии, передает местное агентство Efe. Пациент также прибыл из Уханя — очага заболевания — и сейчас находится в больнице Curry Cabral в Лиссабоне, его состояние стабильно.

Тем временем в китайском Шанхае зафиксирован первый смертельный случай из-за коронавируса — это был 88-летний мужчина. Всего с болезнью борются 40 жителей города, сообщается Reuters.

В Южной Корее за последние сутки был зафиксирован третий случай заражения — у 54-летнего мужчины, он проживал в Ухане и вернулся на родину.

Госдепартамент США сообщил об эвакуации сотрудников консульства в китайском Ухане и других американцев. Самолет увезет их в Сан-Франциско 28 января.

В китайском Гонконге также принимают жесткие меры безопасности — закрыты тематические парки развлечений Disneyland и Ocean Park, а правительство китайского города центрального подчинения Тяньцзинь вслед за Пекином приняло решение полностью прекратить междугородние автобусные перевозки.

Напомним, вирусом заразились уже 1975 человек, погибли 56. Подозрения на опасное заболевание есть у 2684 жителей Китая в 30 регионах по всей стране. В 25 китайских провинциях с населением 1,2 млрд человек объявлен высший уровень ЧС.