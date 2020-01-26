Январь 26th, 2020

Компания Boeing подняла новый самолет в воздух

С заводского аэродрома компании Boeing в американском городе Эверетт 25 января впервые поднялся в воздух первый самолет 777X.

Новое поколение широкофюзеляжных самолетов Boeing 777X было спроектировано на базе самолета Boeing 777. Впервые о запуске программы 777X было объявлено в ноябре 2013 года в рамках авиасалона в Дубае.

Это самый длинный из серии дальнемагистральных, широкофюзеляжных, двухдвигательных самолетов компании. Модель 777-8X будет вмешать до 375 пассажиров, а модель 777-9X — до 425. Эти самолеты заказали уже несколько ведущих мировых авиакомпаний.

Ожидается, что он будет самым экономным по сравнению с другими гражданскими самолетами.

Ранее сообщалось, что компания Boeing полностью перепишет программное обеспечение для самолетов 737 MAX, с которыми случались авиакатастрофы, в которых погибли целом 346 человек.