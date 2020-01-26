Январь 26th, 2020

Израильский журналист о визите Путина: стыдно, что его приняли с почестями

Израильский журналист Амит Сегаль вчера написал у себя в Фейсбуке ПОСТ, который вызвал очень много комментариев, откликов и перепостов.









«Когда Наама Иссахар в конце концов вернется в Израиль, все будут тепло благодарить президента России за ее возвращение. Семья прослезится от этого «жеста человечности», премьер-министр пожмет руку, президент Израиля подчеркнет дружбу между двумя народами.

Дипломатия обязывает воздерживаться от слов правды. И поэтому все элегантно проигнорируют то, что действительно произошло: Израиль расстелил на этой неделе красный ковер перед главарем шайки похитителей, лидером преступного и злостного режима.

Путин бросил невинную девушку из дружественного государства гноиться в тюрьме на долгие годы, потому что он просто мог это сделать. А потом торговал ею без стыда и совести, как банда ближневосточных рэкетиров, только в галстуке.»



