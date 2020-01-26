Январь 26th, 2020

Герцог Кембриджсий получил новый титул от Королевы Великобритании

В связи с отказом герцогов Сассекских от королевских полномочий, полномочия и обязанности других представителей британских монархов лишь возросли. Так, Ее Величество присудила почетный титул лорда принцу Уильяму и назначила его Верховным комиссаром Генеральной Ассамблеи церкви Шотландии.

С тех пор, как принц Гарри и Меган Маркл решили начать финансово независимую жизнь на две страны, прошло всего несколько недель, однако королева Елизавета II тщательно заботится, чтобы другие представители семейства должным образом выполняли свои полномочия. Именно поэтому она назначила принца Уильяма Лордом Верховным комиссаром Генеральной Ассамблеи шотландской церкви.

О новом титуле герцога Кембриджского стало известно вчера, 25 января, когда на официальной странице Букингемского дворца в твиттере появилось соответствующее сообщение.

Принц Уильям берет на себя ответственность представлять королеву на Генеральной Ассамблее шотландской церкви с 16 по 22 мая 2020 года. Он выступит на заседании с официальной речью и доложит о ходе работы. Этот титул особенно почетный и присваивается за достижения перед обществом только на один год. Стоит отметить, что предшественниками Уильяма были принцесса Анна и принц Чарльз.

Сейчас королева Елизавета II является верховным правителем Англиканской церкви, а впоследствии этот титул унаследует герцог Кембриджский. Зато Шотландская Церковь всегда оставалась независимой.

«Церковь Шотландии является пресвитерианской церковью и признает только Иисуса Христа «царем и главой церкви». Именно поэтому королева не имеет титула «Верховный губернатор» церкви Шотландии», — сообщается в официальном обращении Букингемского дворца.