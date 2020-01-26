Январь 26th, 2020

Даша Астафьева в очередной раз снялась в откровенной фотосессии

Украинская исполнительница и модель Даша Астафьева каждый раз удивляет поклонников кадрами с фотосессий. Звезда часто позирует в сексуальных образах, не стесняется показывать свои прелести.

На днях украинский секс-символ опубликовала на своей странице в инстаграми соблазнительные фотографии. Звезда снялась в фотосессии фэшн-фотографа и эксперта проекту «Топ-модель по-украински» Сони Плакидюк. В этой эротической фотосъемке Даша раз показала свои соблазнительные формы.

Астафьева часто удивляет поклонников публикациями, для которых выбирает эпатажные и сексуальные образы. На фотосессии звезда примерила сексуальный черный корсет с блестками, перчатки выше локтя, колготы в сеточку и черные высокие лаковые ботфорты. Гармонично дополнял этот образ яркий макияж с красной помадой.