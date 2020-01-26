Январь 26th, 2020

Брэд питт рассказал, что чувствует себя старым

Голливудский актер Брэд Питт, недавно вспомнил свой первый поцелуй, признался, что чувствует себя старым. На такие мысли его натолкнула встреча на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре с режиссером Дэвидом Финчером, с которым он работал над картинами «Бойцовский клуб» и «Семь».

«Такие вечера встречи напоминают о том, что я уже старый», — заявил Питт, выйдя на сцену кинофестиваля.

Актер также заявил, что начал отказываться от работы в ночные смены, потому что очень устает. Питт признался, что все сложные сцены за него выполняют каскадеры и он уже даже не может вспомнить первое правило бойцовского клуба, пошутил актер.

В то же время Брэд заявил, что такие встречи делают его также счастливым, поскольку он может пообщаться с бывшими хорошими коллегами и людьми, которые помогали ему на протяжении всей его карьеры.