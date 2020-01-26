Брэд питт рассказал, что чувствует себя старым

Голливудский актер Брэд Питт, недавно вспомнил свой первый поцелуй, признался, что чувствует себя старым. На такие мысли его натолкнула встреча на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре с режиссером Дэвидом Финчером, с которым он работал над картинами «Бойцовский клуб» и «Семь».
«Такие вечера встречи напоминают о том, что я уже старый», — заявил Питт, выйдя на сцену кинофестиваля.
Актер также заявил, что начал отказываться от работы в ночные смены, потому что очень устает. Питт признался, что все сложные сцены за него выполняют каскадеры и он уже даже не может вспомнить первое правило бойцовского клуба, пошутил актер.
В то же время Брэд заявил, что такие встречи делают его также счастливым, поскольку он может пообщаться с бывшими хорошими коллегами и людьми, которые помогали ему на протяжении всей его карьеры.
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