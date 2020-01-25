Январь 25th, 2020

Xiaomi начнет изготавливать холодное оружие





Компания Xiaomi начнет производить новый тактический нож Trident. Об этом сообщает gizmochina.

Сообщается, что компания решила заняться производством оружия, и уже представила новый тактический нож Trident.

Trident предназначается для людей, которые предпочитают активный отдых.



Его длина составляет около 235 мм, а длина лезвия равна 98 мм, толщина — 4 мм, а масса — 232 г.



Нож изготовлен из достаточно прочного материала — нержавеющей стали 440C — а для большей прочности имеет титановое покрытие.



Разработчики рассказывают, что с обратной части ножа расположены зубчатые части и открывалка для бутылок.



Стоимость такого ножа составляет $ 23.



Xiaomi показала и компактный электровелосипед, складывающийся до размера листа А3.