 
 
Январь 25th, 2020

Xiaomi начнет изготавливать холодное оружие



Компания Xiaomi начнет производить новый тактический нож Trident. Об этом сообщает gizmochina.

Сообщается, что компания решила заняться производством оружия, и уже представила новый тактический нож Trident.

Trident предназначается для людей, которые предпочитают активный отдых.

Его длина составляет около 235 мм, а длина лезвия равна 98 мм, толщина — 4 мм, а масса — 232 г.

Нож изготовлен из достаточно прочного материала — нержавеющей стали 440C — а для большей прочности имеет титановое покрытие.

Разработчики рассказывают, что с обратной части ножа расположены зубчатые части и открывалка для бутылок.

Стоимость такого ножа составляет $ 23.

Xiaomi показала и компактный электровелосипед, складывающийся до размера листа А3.

Category: Мир, Новости ﻿
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