Январь 25th, 2020

Восемь стран уйдут под воду в ближайшем будущем – ученые





В 2050 году 300 миллионов человек могут стать потенциальными жертвами наводнений и затоплений вследствие повышения уровня моря.

Об этом сообщается в журнале Nature Communications.



По словам ученых, это число в три раза больше, чем предполагалось ранее.



Команда Climate Central, используя более точную модель прогнозирования изменения климата (CoastalDEM), представила неутешительный прогноз развития событий на ближайшие 30 лет.



По расчетам ученых, природные катаклизмы окажут влияние на жизнь 70% людей в восьми азиатских странах. В частности, Бангладеша, Китая, Индии, Индонезии, Таиланда, Вьетнама Филиппинов и Японии.



Экстремальное повышение уровня воды, вызванное повышением глобальной температуры, затронет практически все человечество. Отмечается, что азиатские страны пострадают более всего.



Так, по данным исследования, в Китае жертвами наводнений в 2050 году могут стать 93 млн человек. В Бангладеш — 42 миллиона, в Таиланде — 12 миллионов, в Индии — 36 миллионов. Общее число потенциальных жертв может вырасти до 300 миллионов.



Авторы исследования пишут, что уровень Мирового океана к концу XXI века поднимется примерно на 50 сантиметров. При самом негативном сценарии уровень может подняться на 2 метра. В итоге это приведет к затоплению огромных территорий.