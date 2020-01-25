Январь 25th, 2020 Ученые узнали, отличается сон у женщин и мужчин



Битва полов начинается в спальне. Оказывается, сон женщин и мужчин отличается, как и их циркадные ритмы.

Чашка кофе — не единственная вещь, которая может повысить уровень энергии. Другая причина, почему вы чувствуете себя бодрствующей в некоторые моменты дня и сонливой в другие — ваш циркадный ритм, внутренние часы, которые помогают регулировать циклы сонливости и бодрости, пишет Sun.



В широком смысле циркадные ритмы у людей приблизительно одинаковые: на циклы бодрствования и сна есть 24 часа у всех. Но оказывается, что есть некоторые заметные различия в работе внутренних часов у женщин и мужчин. Они могут объяснить, почему мужчины, как правило, являются «совами», в то время как женщины чаще всего являются «жаворонками».



Вы и ваш партнер засыпаете сразу, когда ваши головы касаются подушки — но на этом ваши сходства в сне заканчиваются. На самом деле, способ, которым мужчины и женщины засыпают, количество времени, которое им требуется на отдых, и проблемы со сном, с которыми они сталкиваются, совершенно различны. И, к сожалению, женщины имеют больше препятствий для хорошего ночного сна, чем мужчины.



Американский исследовательский центр «Национальный Фонд сна» (National Sleep Foundation) опубликовал в своем журнале исследования, в которой описывается, чем женский сон отличается от мужского.



Циркадные ритмы

Исследования показывают, что циркадные ритмы мужчин и женщин точно не совпадают. Хотя обоим полам на полноценный отдых необходимо до восьми часов, мужские внутренние часы работают до полного 24-часового цикла или дольше (в среднем у мужчин один циркадный цикл на шесть минут длиннее, чем у женщин). Это означает, что они могут чувствовать себя менее уставшими вечером. Поэтому многие мужчины — “совы” и могут быть продуктивными и вечером.



У женщин циркадные ритмы чаще всего короче. Это повышает вероятность того, что девушки проснутся раньше. И эта же особенность говорит о том, что их восприимчивость к нарушениям сна повышается. Поэтому женщины чаще подвержены бессоннице.



Более короткие циклы циркадных ритмов у женщин также означают, что они с большей вероятностью будут испытывать падение энергии в ночное время. Это может объяснить, почему большинство женщин — ранние пташки и продуктивнее работают в утреннее время.



Длительность сна

Женщинам нужно дольше спать, чтобы их организм отдохнул и полностью восстановился. В среднем женщинам требуется на 20 минут больше сна, чем мужчинам. Это потому, что они расходуют больше умственной энергии каждый день — другими словами, они многозадачны и используют больше энергии для работы мозга. Сон — это время, когда мозг регенерирует, и, так как мозг женщин выполняет больше работы во время сна, им требуется больше времени на отдых.



Проблемы со сном

В то время как мужчины более склонны к храпу и апноэ во сне (нарушение, для которого характерны частые остановки дыхания во сне, обычно сопровождаемые храпом), женщины страдают от бессонницы. Причем, в два-три раза чаще мужчин. Около 15 процентов женщин сообщают о проблемах со сном, по сравнению только с восемью процентами мужчин.



К сожалению, когда у женщин наступает менопауза, вероятность развития апноэ во сне примерно равна мужской.



Как женщины и мужчины справляются с недостатком сна

Женщинам сложнее уснуть, чем мужчинам. По сравнению с мужчинами девушки больше страдают от недостатка сна, особенно это касается их психического состояния. Когда женщинам не хватает сна, у них чаще, чем у мужчин, усиливается раздражительность, могут быть приступы гнева и враждебности, депрессивные состояния.



Недосып у мужчин чаще сказывается на физическом состоянии. Он проявляется упадком сил и снижением трудоспособности. Но мужчины склонны быстрее восстанавливаться при нехватке отдыха.



Однако регулярный недостаток отдыха может увеличить риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний как у мужчин, так и у женщин. Поэтому, отдыхайте, дамы и господа. Отдыхайте. Фотограф снял самую брутальную новозеландскую группировка Mighty Mongrel Mob

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