Январь 25th, 2020

У архитектора «русской весны» Суркова рак и он умирает

По словам источника в Кремле, у архитектора «русской весны» Суркова рак и он умирает. Этим объясняется его уход с госслужбы. «Рак мозга, там все плохо» — рассказал источник телеграмм-каналу Mash.

Помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков, который занимался вопросами Украины, покинул государственную службу «в связи со сменой курса на украинском направлении». Об этом сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в Telegram.

«В связи со сменой курса на украинском направлении В. Сурков ушел с государственной службы. В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Сурков обещал рассказать после этого, каковы причины его ухода с должности и чем он планирует заниматься в будущем.

По данным главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, место Суркова в администрации главы РФ займет бывший вице-премьер Дмитрий Козак.