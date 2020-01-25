Январь 25th, 2020

Появилось первое фото убийственного коронавируса

Национальное хранилище патогенных микроорганизмов Китая обнародовало первый снимок штамма нового типа коронавируса — 2019 nCov — под микроскопом.

Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на сайт организации.

Как уточняется в сопутствующем заявлении, изображение должно помочь в выявлении патогенных микроорганизмов и исследовании структуры вируса.

На снимке можно рассмотреть шиповидные отростки, отходящие от белковой мембраны и внешней оболочки, которые формируют корону: именно по этому признаку это семейство из 39 вирусов получило свое название.

Накануне ученые из Пекинского университета сообщили, что установили возможно первоисточник вируса: согласно выводам исследования, 2019 nCov — гибрид вируса, который встречается у летучих мышей, и еще одного вируса, носителем которого является змеи. Как объяснили специалисты, вероятно, вирус передался одному из жителей густонаселенного китайского города Ухань, который имел отношение к оптовому рынку морепродуктов Хуанань, где, вероятно, незаконно торговали разной живностью, в том числе летучими мышами и змеями. Видимо, человек съел мясо змеи, которая заразилась вирусом от летучей мыши, и заболела сама.