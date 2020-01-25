Январь 25th, 2020

Памела Андерсон опубликовала первую фотографию с мужем Джоном Питерсом после свадьбы

Памела Андерсон и Джон Питерс

Несколько дней назад 52-летняя Памела Андерсон неожиданно вышла замуж за своего давнего друга, 74-летнего кинопродюсера Джона Питерса. Свадьба пары состоялась в Малибу 20 января и прошла в обстановке секретности. Лишь в конце недели актриса опубликовала в инстаграме снимок со своим избранником.

Андерсон поделилась в соцсети черно-белой фотографией, на которой прижалась виском к мужу. Питер стал ее пятым супругом (а она — его пятой женой). Ранее Памела была замужем за рок-музыкантом Томми Ли, музыкантом Кидом Роком и кинопродюсером Риком Саломоном (за последнего она выходила дважды).

Памела Андерсон и Джон Питерс

Памела до сих пор не реализовала свой творческий потенциал. Ей еще предстоит по-настоящему блистать. В ней скрыто гораздо больше, чем кажется на первый взгляд, иначе я бы не любил ее так сильно… Она сводит меня с ума — в хорошем смысле. Вдохновляет меня, — сказал Джон Питерс после свадьбы.

Памела Андерсон

Джон Питерс

Он познакомился с Андерсон 35 лет назад. После короткого романа судьба развела их, но несколько месяцев назад они решили начать все заново.

Джон Питерс и Памела Андерсон в 1980-х