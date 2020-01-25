 
 
Январь 25th, 2020

Основатель вооруженной нацисткой группировки из США живет в России позирует в футболке с Путиным

Nazarro wearing black T-shirt featuring Putin

Американец, основавший военизированную неонацистскую группировку The Base в США, уже 2 года живет в Санкт-Петербурге.

46-летний Риналдо Наззаро использует псевдонимы «Норманнское копье» и «Римский волк». Об этом по данным собственного расследования сообщает BBC.

Группировка The Base является одной из главных террористических целей ФБР. В январе по обвинениям в различных преступлениях, включая сговор с целью убийства, были обвинены 7 членов группировки.


В ФБР отмечают группировку, как «радикально мотивированную насильственную экстремистскую группу, которая добивается свержения правительства США, начала расовой войны и установления этнического белого государственного устройства».

Men in army fatigues and masks holding neo-Nazi flags in the countryside
Группировка была основана в июле 2018 года.

На видео с основателем группировки Риналдо Наззаро видно, как он позирует в футболке с изображением Владимира Путина и слоганом «Россия, абсолютная сила».

Наззаро женился на россиянке, на которую оформил дорогую квартиру в центре Санкт-Петербурга.

Записи свидетельствуют, что до переезда в Россию Наззаро руководил компанией, зарегистрированной в Нью-Йорке, которая предлагала доступ к «сети профессионалов в сфере безопасности» с опытом в разведывательных, антитеррористических и психологических операциях.



https://cursorinfo.co.il/all-news/osnovatel-vooruzhennoj-natsistkoj-gruppirovki-iz-ssha-zhivet-v-rossii/

Category: Новости, Россия, США ﻿
Loading...
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>