Январь 25th, 2020

Основатель вооруженной нацисткой группировки из США живет в России позирует в футболке с Путиным





Американец, основавший военизированную неонацистскую группировку The Base в США, уже 2 года живет в Санкт-Петербурге.



46-летний Риналдо Наззаро использует псевдонимы «Норманнское копье» и «Римский волк». Об этом по данным собственного расследования сообщает BBC.



Группировка The Base является одной из главных террористических целей ФБР. В январе по обвинениям в различных преступлениях, включая сговор с целью убийства, были обвинены 7 членов группировки.





В ФБР отмечают группировку, как «радикально мотивированную насильственную экстремистскую группу, которая добивается свержения правительства США, начала расовой войны и установления этнического белого государственного устройства».





Группировка была основана в июле 2018 года.



На видео с основателем группировки Риналдо Наззаро видно, как он позирует в футболке с изображением Владимира Путина и слоганом «Россия, абсолютная сила».



Наззаро женился на россиянке, на которую оформил дорогую квартиру в центре Санкт-Петербурга.



Записи свидетельствуют, что до переезда в Россию Наззаро руководил компанией, зарегистрированной в Нью-Йорке, которая предлагала доступ к «сети профессионалов в сфере безопасности» с опытом в разведывательных, антитеррористических и психологических операциях.







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