К Земле летит смертельно опасный астероид — НАСА

Астероид 163373, который классифицируется как потенциально опасный, приближается к Земле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Космическое тело имеет диаметр от 440 до 990 метров. 15 февраля оно приблизится на минимальное расстояние к Земле, которое будет в 15 раз больше дистанции от планеты до Луны.

Астероид открыли в 1995 году. Он относится к группе «Аполлонов»: траектория полета тела пересекается с орбитой Земли. Из-за этого его относят к потенциально опасным. В следующий раз астероид 163373 пролетит рядом с Землей в 2075 году.